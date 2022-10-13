https://news.day.az/politics/1503078.html Создан Секретариат по делимитации госграницы Азербайджана и Армении
Создан Секретариат по делимитации госграницы Азербайджана и Армении
Решением Кабинета министров создан Секретариат по делимитации государственной границы.
Как передает Day.Az, согласно решению, в целях организации текущей деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения создается Секретариат Комиссии, определены направления его деятельности.
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