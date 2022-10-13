Создан Секретариат по делимитации госграницы Азербайджана и Армении

Решением Кабинета министров создан Секретариат по делимитации государственной границы.

Как передает Day.Az, согласно решению, в целях организации текущей деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения создается Секретариат Комиссии, определены направления его деятельности.