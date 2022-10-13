Гражданская миссия ЕС станет серьезной угрозой миру и безопасности в регионе - экс-посол Ирана
Источник: Агентство международной информации Trend
Азербайджан и Армения могут решить проблемы между собой в рамках Московского соглашения и принципа территориальной целостности.
Об этом в четверг сказал Trend экс-посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакайин, говоря о направлении Евросоюзом гражданской миссии на армяно-азербайджанскую границу, передает Day.Az.
По его словам, участие в регионе в какой-либо мере стран, не представляющих Южный Кавказ, в том числе США и Евросоюза, будет представлять серьезную угрозу миру и безопасности в регионе.
"Двустороннее же решение проблем между Азербайджаном и Арменией без вмешательства стран за пределами региона пойдет на пользу миру и безопасности", - сказал Пакайин.
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