Гражданская миссия ЕС станет серьезной угрозой миру и безопасности в регионе

Источник: Агентство международной информации Trend

Азербайджан и Армения могут решить проблемы между собой в рамках Московского соглашения и принципа территориальной целостности.

Об этом в четверг сказал Trend экс-посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакайин, говоря о направлении Евросоюзом гражданской миссии на армяно-азербайджанскую границу, передает Day.Az.

По его словам, участие в регионе в какой-либо мере стран, не представляющих Южный Кавказ, в том числе США и Евросоюза, будет представлять серьезную угрозу миру и безопасности в регионе.

"Двустороннее же решение проблем между Азербайджаном и Арменией без вмешательства стран за пределами региона пойдет на пользу миру и безопасности", - сказал Пакайин.