Франция продолжает проармянскую политику и в постконфликтный период

Франция всегда отличалась своей проармянской позицией, и продолжает занимать ее сегодня, пытаясь защищать интересы Армении в постконфликтный период.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в четверг депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиндж Гусейнова.

Депутат отметила, что Франция открыто демонстрировала эту свою позицию и в период 30-летней оккупации азербайджанских земель, будучи сопредседателем Минской группы ОБСЕ и посредником в урегулировании конфликта.

"В этот период Франция вела себя не как посредник, а как защитник Армении, и пыталась решить проблему в рамках интересов Армении. И так же во время 44-дневной войны Франция встала на защиту Армении, нарушив международное право, и пытаясь выставить оккупанта-Армению ни в чем не повинной страной. Франция ни разу не продемонстрировала справедливой позиции в течение 30 лет оккупации азербайджанских земель Арменией", - сказала она.

Гусейнова добавила, что в последнее время Франция вновь начала активно действовать и пытается играть свою роль в рамках Брюссельского формата, нацеленного на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.

"Благодаря активному участию и серьезным усилиям президента Совета ЕС Шарля Мишеля были сделаны важные шаги в рамках Брюссельского формата. Мировое сообщество уже принимает новые реалии, созданные Азербайджаном в регионе, и соглашается с позицией нашей страны. Как видно, эта ситуация серьезно беспокоит Францию, которая выступает защитником Армении и стремится занять свое место в этом процессе. Однако азербайджанское общество больше не доверяет Франции. Потому что и за 30-летний период оккупации, и во время 44-дневной войны, и в постконфликтный период азербайджанский народ был свидетелем того, как Франция несправедливо обвиняла Азербайджан и занимала проармянскую позицию. Демонстрировала ли Франция справедливую позицию, выполняла ли она свою миссию в качестве посредника, будучи сопредседателем Минской группы ОБСЕ? Однозначно нет! Франция всегда занимала однобокую позицию", - сказала она.

Депутат подчеркнула, что в результате доблести азербайджанской армии под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева резолюции ООН, которые оставались на бумаге в течение 30 лет, были выполнены, а Минская группа была отправлена в архив истории.

"Сегодня нет необходимости в каких-либо посредниках. Они уже заняли подобающее им место в архиве истории", - сказала Гусейнова.