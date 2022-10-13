https://news.day.az/politics/1503200.html Азербайджан играет очень большую роль не только в своем регионе, но и в более широкой географии - Касым-Жомарт Токаев
Азербайджан играет очень большую роль не только в своем регионе, но и в более широкой географии - Касым-Жомарт Токаев
Азербайджан играет очень большую роль не только в своем регионе, но и в более широкой географии.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ об этом, в частности, сказал Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на встрече 13 октября с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Астане.
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