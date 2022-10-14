Провокационное заявление Эммануэля Макрона: каковы реальные цели Франции?

Автор: Акпер Гасанов

Президент Франции Эммануэль Макрон давно известен готовностью озвучивать скандальные по своей сути и манере заявления. Это то, что доказывает очевидный факт- никогда Макрон не вырастет в реально уважаемого, большого политика. Его потенциал явно не соответствует тем вызовам, с которыми столкнулся ныне весь мир. Тем печальнее для Франции, в истории которой были действительно яркие политические деятели мирового масштаба.

Что выкинул Макрон на сей раз? Он обвинил Россию "в целенаправленной провокации" недавних столкновений между Азербайджаном и Арменией "в рамках усилий по дестабилизации ситуации в Кавказском регионе и за его пределами". Безусловно, президенту Франции ответят устами МИД РФ и не только. Нас же данная реплика главы французского государства привлекла по иной причине.

Он утверждает, что "русские воспользовались этим конфликтом, который насчитывал несколько столетий, сыграли в азербайджанскую игру при участии и вернулись, чтобы ослабить Армению, с которой когда-то были близки". Вот тут мсье Эммануэль совершил маневр, который на языке, далеком от дипломатического, называют словом лажа. Можно даже произнести это слово с французским прононсом, если так будет приятно Макрону.

Нет, он может сколько угодно рассуждать о глубине близости Франции и Армении, но врать при этом не хорошо. Истина же состоит в том, что Азербайджан одержал блестящую, историческую победу в 44-дневной войне не благодаря, а вопреки позиции всех стран-членов Минской группы ОБСЕ, включая Россию и Францию. Эти страны не оказали на Армению ровным счетом никакого давления за те, почти 30 лет, что территории Азербайджана находились под армянской оккупацией.

Армения игнорировала 4 резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, но официальный Париж молчал. Заговорил он лишь тогда, когда азербайджанская армия начала наносить поражение армянским оккупантам в ходе 44-дневной войны. Лично Макрон тогда распространил фейк мирового армянства о "боевиках из стран Ближнего Востока, воюющих на стороне Азербайджана".

Прекрасно помню, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев блестяще опроверг данный фейк и потребовал от Макрона доказательств того, что он озвучил. Президент Франции, по сути, признал свою ложь, так и не приведя до сих пор доказательств. Статус фейкомета, казалось бы, раз и навсегда должен был обнулить его потуги критиковать нашу страну. Но, как видим, Макрон продолжает упражняться в том, что нельзя назвать большой политикой, но уместно именовать традицией тиражирования фейков.

Президент Франции прекрасно знает, что именно Армения является страной, виновной в создании конфликта с Азербайджаном. Это она, а не кто-то иной, захватила 20% территорий Азербайджана и удерживала их почти 30 лет. Это ее два президента Роберт Кочарян и Серж Саргсян, были карабахскими сепаратистами и авторами шокирующих азербайджанофобских заявлений.

Но, Макрон стоически молчал, не комментировал все это. Никогда, ни словом он не обвинил РА в нарушении норма международного права, в совершении Геноцида в Ходжалы. Молчит он и сейчас, после того, как в Эдилли, небольшом селе в Ходжавендском районе Азербайджана, были обнаружены леденящие душу доказательства военных преступлений армянского фашизма.

И еще. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в четверг в Астане на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, напомнил еще об одном факте преступлений, совершенных Арменией. "Азербайджан входит в число самых загрязненных минами стран мира. По предварительным подсчетам, Армения в период оккупации заложила на территории Азербайджана более одного миллиона мин. По подсчетам международных специалистов, Азербайджану для решения минной проблемы потребуются почти 30 лет и $25 млрд", - указал глава нашего государства.

Это тот самый факт, опровергнуть который невозможно. Но, Эммануэль Макрон, пускаясь в поиски того, чего нет в природе, в упор "не видит" очевидного. И именно по этой причине он был, есть и будет политическим пигмеем. Которому лучше было бы сфокусировать внимание на усилении безопасности посольства Азербайджана в Париже, после нападения на него со стороны представителей армянской диаспоры Франции, а не на поиски черной кошки в темной комнате. Тем более, что ее там нет.

Впрочем, дело ведь не только в Макроне. Дело в позиции Франции. Она, не сумев воспрепятствовать освобождению азербайджанских территорий от армянской оккупации, из кожи вон лезла, дабы как-то поддержать страну-оккупанта. Мы все помним, что сразу после подписания трехстороннего заявления по Карабаху от 10 ноября 2020 года, имела место провокация со стороны французского Сената.

Там была принята резолюция, призывающая правительство этой страны признать "независимость" того, что армянская сторона упорно называла "арцахом". Самое позорное в случившемся это то, что "за" проголосовали 305 участников обсуждения, против - один. Да, потом посол Франции в Азербайджане отчаянно оправдывался и утверждал, что позиция официального Парижа не менялась, что он по прежнему признает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Но мы все поняли и запомнили. И сейчас мы увидели, что министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна, отвечая на вопрос об оказании большей поддержки Армении, заданный ей проармянским членом Национальной ассамблеи и содержащий обвинения в адрес Азербайджана, выразила солидарность с армянским народом и выступила с совершенно необоснованными призывами в отношении нашей страны.

Не исключаю, что Сенат Франции в ближайшее время примет очередную анти-азербайджанскую резолюцию. Все это, включая заявления Катрин Колонна и Эммануэля Макрона, является очевидной работой по давлению на Азербайджан. Французские покровители Армении стараются выставить РА не страной-оккупантом, а ..."жертвой оккупации". Да, именно так. А делается это, дабы помочь официальному Еревану не выполнять взятые на себя обязательства по установлению мира в регионе. И глядя на все это понимаешь, что настоящей провокацией занимается именно Франция. Сама себя лишившая авторитета не только в глазах Азербайджана, но и в глазах всех, кто понимает недопустимость такого рода примитивных манипуляций.