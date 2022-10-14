Армяне обстреляли Кяльбаджар

14 октября с 00:40 до 01:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района, подвергали обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Алибайрамлы Кяльбаджарского района, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Подразделения азербайджанской армии, расположенные на указанных направлениях, приняли адекватные ответные меры.