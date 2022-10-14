https://news.day.az/politics/1503249.html Армяне обстреляли Кяльбаджар - Минобороны
Армяне обстреляли Кяльбаджар - Минобороны
14 октября с 00:40 до 01:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района, подвергали обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Алибайрамлы Кяльбаджарского района, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Подразделения азербайджанской армии, расположенные на указанных направлениях, приняли адекватные ответные меры.
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