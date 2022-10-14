Техническая группа ЕС находится в Ереване

Как передает Day.Az, об этом в Twitter сообщил специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.

"27 государств-членов предприняли быстрые шаги, чтобы ответить на призыв Армении. Целью развертывания миссии ЕС будет мониторинг обстановки и содействие стабилизации отношений между Арменией и Азербайджаном", - добавил он.