https://news.day.az/politics/1503250.html Техническая группа ЕС находится в Ереване
Техническая группа ЕС находится в Ереване
Как передает Day.Az, об этом в Twitter сообщил специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.
"27 государств-членов предприняли быстрые шаги, чтобы ответить на призыв Армении. Целью развертывания миссии ЕС будет мониторинг обстановки и содействие стабилизации отношений между Арменией и Азербайджаном", - добавил он.
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