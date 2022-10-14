https://news.day.az/politics/1503333.html Иностранные военные атташе посетили Гянджу - ФОТО
Иностранные военные атташе посетили Гянджу - ФОТО
Аккредитованные в Азербайджане военные атташе зарубежных стран посетили Гянджу.
Как сообщает в пятницу Day.Az, визит был организован министерством обороны Азербайджана.
Делегация посетила мемориальный комплекс в память о мирных жителях, погибших в результате ракетных обстрелов Гянджи Арменией.
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