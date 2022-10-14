Иностранные военные атташе посетили Гянджу

Аккредитованные в Азербайджане военные атташе зарубежных стран посетили Гянджу.

Как сообщает в пятницу Day.Az, визит был организован министерством обороны Азербайджана.

Делегация посетила мемориальный комплекс в память о мирных жителях, погибших в результате ракетных обстрелов Гянджи Арменией.