https://news.day.az/politics/1503375.html Не вижу никаких проблем касательно функционирования Зангезурского коридора - Эрдоган
Не вижу никаких проблем касательно функционирования Зангезурского коридора - Эрдоган
Не вижу никаких проблем в связи с функционированием Зангезурского коридора.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал в пятницу Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов по возвращении из Казахстана.
"Мы встретились с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Праге в узком формате. После чего мы встретились и с участием делегаций и обсудили эти вопросы. Не вижу никаких проблем в связи с функционированием Зангезурского коридора", - сказал Эрдоган.
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