Не вижу никаких проблем касательно функционирования Зангезурского коридора

Не вижу никаких проблем в связи с функционированием Зангезурского коридора.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал в пятницу Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов по возвращении из Казахстана.

"Мы встретились с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Праге в узком формате. После чего мы встретились и с участием делегаций и обсудили эти вопросы. Не вижу никаких проблем в связи с функционированием Зангезурского коридора", - сказал Эрдоган.