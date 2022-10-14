Что обсудят на очередном заседании Милли Меджлиса?
Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое пройдет 18 октября.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в повестку включен 21 вопрос.
Это следующие вопросы:
1. Проект конституционного закона о внесении изменений в конституционный закон "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики" (первое чтение).
2. Законопроект о внесении изменений в "Положение о прохождении службы в органах миграции", утвержденное законом от 4 декабря 2009 года № 930-IIIIQ (первое чтение).
3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс (второе чтение).
4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс (второе чтение).
5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в "Положение о материальной ответственности военнослужащих за причиненный государству ущерб", утвержденный законом от 10 января 1995 года № 947 (второе чтение).
6. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).
7. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" (второе чтение).
8. Законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).
9. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственном реестре недвижимости" (второе чтение).
10. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственном земельном кадастре, мониторинге земель и землеустройстве" (второе чтение).
11. Законопроект о внесении изменений в закон "О гранте" (второе чтение).
12. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).
13. Законопроект "О развитии микро -, малого и среднего предпринимательства" (второе чтение).
14. Законопроект о внесении изменений в закон "О предпринимательской деятельности" (второе чтение).
15. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы "О социальном страховании", "Об основах финансов муниципалитетов", "О медицинском страховании" и "Об обременении движимого имущества" (второе чтение).
16. Законопроект о внесении изменений в законы "О бюджетной системе", "О страховании от безработицы" и "О Счетной палате" (второе чтение).
17. Законопроект о внесении изменения в закон "О государственной пошлине" (второе чтение).
18. Законопроект о внесении изменений в закон "О ветеринарии" (второе чтение).
19. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной службе" (второе чтение).
20. Законопроект о внесении изменений в закон "Об обязательном страховании" (третье чтение).
21. Законопроект о внесении изменений в законы "О дорожном движении", "О нотариате" и "О государственном реестре недвижимости" (третье чтение).
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