Начался визит Фуада Мурадова в Австралию

Начался первый визит председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова в Австралию.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете, в рамках поездки состоятся встречи председателя комитета с членами азербайджанской общины, проживающими в Сиднее, Мельбурне, Канберре, Балларате, Брисбене и Голд Косте, будет обсужден вопрос создания Координационного совета здешних азербайджанских диаспорских организаций.

Программа визита предусматривает также встречи с членами общин дружественных Азербайджану стран в Австралии и рядом официальных лиц страны.

Отметим, что в настоящее время в Австралии насчитывается 5 азербайджанских диаспорских организаций, вокруг которых сплотились тысячи наших соотечественников. Проживающие здесь наши земляки в соответствии с рекомендациями Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева проявляют интерес к хорошему организационному становлению и проявляют активность для доведения до обществ, в которых живут, правого дела нашей страны.