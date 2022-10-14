Военные атташе посетили территорию, подвергшуюся разрушениям в результате ракетной атаки Гянджи

14 октября по инициативе Министерства обороны аккредитованные в Азербайджанской Республике военные атташе иностранных государств посетили территорию, подвергшуюся разрушениям в результате ракетной атаки вооруженных сил Армении города Гянджа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, cначала были возложены цветы к мемориальному уголку в память о мирных жителях, погибших в результате ракетного обстрела, почтена их светлая память.

Начальник Управления международного военного сотрудничества генерал-майор Гусейн Махмудов подробно проинформировал военных представителей зарубежных государств о том, что в 2020 году в ходе 44-дневной войны вооруженные силы Армении вопреки нормам и принципам международного гуманитарного права преднамеренно наносили по Гяндже, Барде, Тертерскому району, Мингячевиру, Бейлаганскому, Габалинскому, Геранбойскому, Агджабединскому, Нафталанскому, Абшеронскому и Хызынскому районам удары баллистическими ракетами и другими тяжелыми артиллерийскими установками с тем, чтобы добиться максимальных потерь среди гражданского населения.

Было отмечено, что, несмотря на режим гуманитарного прекращения огня, 11 октября 2020 года примерно в 02:00 вооруженные силы Армении подвергли ракетному обстрелу многоквартирные жилые дома в городе Гянджа. В результате погибли 9 человек, в том числе 4 женщины, 35 человек получили ранения, один из пострадавших впоследствии скончался в больнице.

Военные атташе были проинформированы о том, что в результате военной агрессии Армении во время Второй Карабахской войны погибли в общей сложности 93 мирных жителя, включая 12 детей и 27 женщин, 454 гражданских лица получили ранения, был нанесен ущерб 12 292 жилым и нежилым помещениям, 288 транспортным средствам.

Было особо отмечено, что Азербайджан является одной из наиболее загрязненных минами стран в мире. За два года, прошедших с момента окончания Второй Карабахской войны, более 250 граждан Азербайджана погибли или получили тяжелые ранения в результате разрывов мин.