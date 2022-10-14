У нас хорошая память: о роли Ирана в армяно-азербайджанском конфликте

Автор: Акпер Гасанов

Мы не злопамятные, но память у нас хорошая. В Азербайджане прекрасно помнят и все хорошее, что сделано той или иной страной мира в самые сложные периоды нашего государства, и все нехорошее. И наивен, мягко говоря, верящий в короткую память, в забывчивость наших граждан. Поразительно, что такую наивность проявляют официальные лица соседнего Ирана.

Тегеран готов быть посредником в отношениях между Баку и Ереваном. Об этом заявил советник Верховного лидера Ирана по международным вопросам, экс-глава МИД Ирана Али Акбар Велаяти. Мне сложно понять, на что он рассчитывал, делая такое заявление. Потому что очевидно, что в Азербайджане никогда не забудут "плоды" посредничества Ирана между Баку и Ереваном в 1992 году.

Тогда все закончилось оккупацией Шуши. Также в нашей стране помнят, что Иран активно вооружал Армению и в ходе Первой Карабахской войны, и в ходе 44-дневной войны. Просто ранее, в годы Первой Карабахской войны, не было столь широких возможностей для распространения информации, не было повсеместного интернета, социальных сетей, смартфонов, чтобы доказательства оказания военной помощи со стороны ИРИ для РА, оперативно распространились везде и всюду.

Но соратники общенационального лидера Гейдара Алиева, сопровождавшие его в ходе официальных встреч с представителями руководства ИРИ, рассказывали о том, что патриарх мировой политики доказывал иранской стороне лживость их отрицания военной поддержки Армении. В частности, экс-советник президента АР, политолог Габиль Гусейнли рассказывал о том, как на одной из таких встреч, Гейдар Алиев предъявил иранской стороне гильзы патронов и снарядов производства ИРИ, которыми армянская сторона обстреливала наши позиции.

Тогда руководство Ирана вынуждено было признать очевидное. Тем не менее, эта страна так и не закрыла свои границы с Арменией в знак солидарности с Азербайджаном. Именно так поступила братская Турция. А ИРИ поступил иначе, он оставил для Армении, которая оккупировала земли Азербайджана, вынудила миллион азербайджанцев стать беженцами и вынужденными переселенцами, так называемую "дорогу жизни".

Никто и никогда в Азербайджане этого не забудет. Никто в нашей стране не забудет и соучастия граждан Ирана в разграблении оккупированных территорий нашей страны. Эти факты были известны давно, но после освобождения наших земель по итогам 44-дневной войны, у ИРИ просто отпала возможность отрицать и данный очевидный факт. И не только этот.

Мы помним, что из ИРИ, в ходе 44-дневной войны, отправлялись фуры с горючим к карабахским сепаратистам. В частности, в отечественных СМИ была обнародована детальная информация о том, какие колоссальные объемы с горючим гонялись через Лачинский коридор. Сейчас, в пору развития технологий, любая информация передается крайне быстро. В том числе и информация о помощи ИРИ карабахским сепаратистам, имевшая место в ходе 44-дневной войны.

Мы помним и то, как официальный Тегеран возмущался тем, что на азербайджанском участке автомагистрали установлены блокпосты МВД Азербайджана, а также контрольные таможенные пункты. Хотя, именно благодаря этому шагу с нашей стороны все увидели, что в документах у иранцев город азербайджанский Ханкенди значится, как армянский Степанакерт. Так и было написано- "Степанакерт, Армения".

И это была, конечно же, не частная инициатива грузоперевозчиков. Это был элемент официальной политики Ирана, который, по сути, не признавал территориальную целостность Азербайджана. Сейчас, после победы нашей страны в 44-дневной войне, представители официального Тегерана поздравляли Азербайджан с ней, говорили о признании территориальной целостности нашего государства. Но, мы все прекрасно помним.

Мы видим, сколь неискренни в своих заявлениях руководители ИРИ. В этой стране, охваченной непрекращающимся внутриполитическим кризисом, всегда опасались укрепления Азербайджана. Сильный, экономически развитый, обладающий огромным авторитетом в мире и мощной армией Азербайджан воспринимался и воспринимается руководством ИРИ, как угроза. Потому, что в Иране живут десятки миллионов азербайджанцев, которые видят колоссальные успехи нашего государства.

Поэтому руководство ИРИ и сейчас продолжает проводить политику, мягко говоря, недружественную по отношению к Азербайджану. И заявления представителей официального Тегерана о его готовности играть роль посредника в армяно-азербайджанском конфликте, воспринимаются в Баку соответствующе. Те, кто не только не помог нам в самый сложный период развития Азербайджана, предпочтя оказывать поддержку нашим врагам, наивны в расчетах на короткую память граждан Азербайджана.