https://news.day.az/politics/1503568.html Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи со взрывом в Турции
Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи со взрывом в Турции
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи со взрывом, произошедшим в турецком городе Бартын.
Как передает Day.Az, об этом министр написал в Twitter.
"Да упокоит Аллах души погибших при взрыве в шахте в городе Бартыне братской Турции, желаем терпения их семьям и близким, всем раненым - скорейшего выздоровления, остающимся под завалами в шахте - спасения", - говорится в публикации.
Отметим, что во время инцидента погибли 28 человек, 11 получили ранения.
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