Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи со взрывом в Турции

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи со взрывом, произошедшим в турецком городе Бартын.

Как передает Day.Az, об этом министр написал в Twitter.

"Да упокоит Аллах души погибших при взрыве в шахте в городе Бартыне братской Турции, желаем терпения их семьям и близким, всем раненым - скорейшего выздоровления, остающимся под завалами в шахте - спасения", - говорится в публикации.

Отметим, что во время инцидента погибли 28 человек, 11 получили ранения.