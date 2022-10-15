https://news.day.az/politics/1503582.html Армяне обстреляли два района Азербайджана - Минобороны
Армяне обстреляли два района Азербайджана - Минобороны
С вечера 14 октября до ночных часов 15 октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Хазиневар и Гюнешли Басаркечарского района, подвергали обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Гаджилар Лачинского района и Тезекенд Дашкесанского района.
Об этом Day.Az сообщили в субботу в министерстве обороны Азербайджана.
Подразделения азербайджанской армии, расположенные на указанных направлениях, приняли адекватные ответные меры.
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