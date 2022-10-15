"Лучше брать манекены"

Не представляю, как недельный подготовительный процесс обеспечит выполнение боевого дежурства. Это из жанра абсурда. Что значит отправить людей, прошедших недельную подготовку, на передовую, чтобы противостоять азербайджанскому спецназу? Есть русское выражение: пушечное мясо. Если вы хотите принести их в жертву, то так прямо и скажите: мы приносим жертву.

Как передает Day.Az, об этом в интервью армянским СМИ заявил бывший первый заместитель начальника Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенант Тиран Хачатрян, комментируя заявление министра обороны Армении Сурена Папикяна о переходе на 25-дневный режим сборов.

Экс-представитель Генштаба ВС Армении объясняет данное решение нехваткой личного состава армянской армии.

"Безусловно, в ВС Армении мало людей, но чем комплектовать армию таким образом, лучше просто брать манекены и организовывать с ними сборы", - признался Хачатрян.

Генерал-лейтенант назвал такое решение следствием неопытности властей и лично министра обороны.

"Такой подход - это просто непрофессионализм, который, к сожалению, может иметь очень серьезные последствия. Проще говоря, участников сборов прямо на смерть посылают", - сказал Хачатрян.

Напомним, 13 октября министр обороны Армении Сурен Папикян на заседании правительства, можно сказать, сделал сенсационное заявление об отказе от трехмесячных сборов, объявив о переходе на 25-дневный режим сборов.

"Граждане 7 дней проходят подготовку, 14 дней несут боевое дежурство. Предстоящие сборы будут 25-дневными, мы отказываемся от трехмесячных сборов. Но это обязательно для всех военнообязанных граждан Армении", - сказал он.

"Пока многие пытались понять, что это значит, разбирающиеся в военной службе люди разъяснили: это означает, что любой, кто никогда ранее не служил, никогда не держал в руках оружия, все мужчины в возрасте до 50+ лет, в том числе, отслужившие 10-15-20 лет назад, будут отправлены на сборы, а в случае необходимости - еще и на охрану границы", - так прокомментировали заявление Папикяна армянские СМИ.