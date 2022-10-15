https://news.day.az/politics/1503609.html Карабах очищают от мин, проводятся новые дороги - ВИДЕО
Карабах очищают от мин, проводятся новые дороги - ВИДЕО
Продолжаются инженерные работы на территориях, освобожденных от оккупации в результате 44-дневной войны, завершившейся победой азербайджанской армии под командованием Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, Президента Ильхама Алиева.
Как сообщили в субботу Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, с целью обеспечения безопасного движения транспортных средств частями и подразделениями инженерных войск азербайджанской армии дороги очищаются от мин, прокладываются пути снабжения подразделений в горных районах со сложным, труднопроходимым рельефом.
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