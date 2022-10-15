https://news.day.az/politics/1503628.html Сахиба Гафарова выразила соболезнования Мустафе Шентопу
Сахиба Гафарова выразила соболезнования Мустафе Шентопу
15 октября председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила соболезнования председателю Великого Национального собрания Турции Мустафе Шентопу.
Как сообщили Day.Az в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса, спикер парламента в письме отметила, что глубоко опечалена известием о многочисленных человеческих жертвах в результате взрыва, произошедшего на шахте в турецкой провинции Бартын.
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