Сахиба Гафарова выразила соболезнования Мустафе Шентопу

15 октября председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила соболезнования председателю Великого Национального собрания Турции Мустафе Шентопу.

Как сообщили Day.Az в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса, спикер парламента в письме отметила, что глубоко опечалена известием о многочисленных человеческих жертвах в результате взрыва, произошедшего на шахте в турецкой провинции Бартын.