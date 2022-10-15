"Карабах будет в составе Азербайджана"

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Закончилось "бабье лето", и в Армении постепенно начинают пробуждаться к реалиям, осознанию которых мешал излишний политический темперамент. Наступающая прохлада остужает горячие головы. Вот и президент Армении накануне призвал соплеменников к реализму в решениях по вопросу Карабаха.

Как сообщают СМИ, Ваагн Хачатурян признал, что решения по вопросу Карабаха не будут удовлетворять желаниям армянской стороны, поскольку изменилась геополитическая и региональная обстановка. В стиле драматического монолога из древнегреческой трагедии Президент Армении предупредил, что все изменилось и продолжает быстро меняться, и не в пользу армянской стороны. В новых реалиях от армян "требуется реализм, чтобы мы смогли принять правильные решения", и "принятие решения будет трудным", потому что "в большинстве случаев они не будут удовлетворять нашим желаниям".

Пробуждение к истине не может не радовать, но очень жаль, что пришло это понимание через новые провокации и сотни новых жертв. У Армении было два года на то, чтобы произнести эти слова. В принципе, уже 11 ноября 2020 года Ереван должен был сказать армянам правду о том, что им больше не на что рассчитывать. Вместо этого армянские власти тянули, юлили, лихорадочно искали зацепки, которые позволили бы все вернуть. Безумная фантазия допускала наличие таких возможностей, и все два послевоенных года продолжались провокации с армянской стороны и кровопролитие. Пока после очередной провокации в середине сентября перед Арменией очень ясно и четко не встала перспектива потери собственной государственности, которую будет некому защитить - ни внутри страны, ни за ее пределами. Наступил тот самый момент истины, о котором когда-то предупреждал Ереван официальный Баку - Армения осталась один на один с Азербайджаном, без внешней поддержки. Хачатурян абсолютно прав - ситуация полностью изменилась и продолжает меняться. Азербайджан может в любой момент добить противника, и никто того не защитит именно по причине изменения реалий, которые в начале 90-х армянам даже не снились.

Политики это поняли. Теперь главная их задача - подготовить и примирить с этими реалиями армянское общество. Любители мифологии еще буянят, зачем-то штурмуют парламент, ходят толпами и чего-то хотят. А чего можно хотеть, когда даже премьер-министр был вынужден всенародно признать, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном может не включать вопрос Карабаха. И никто в мире не готов признать самопровозглашенное образование, в то время как территориальную целостно, включающую и Карабахский регион, Азербайджана признают все.

Произнеся свой монолог, президент Хачатурян все же попытался оставить лазейку соплеменникам, указав, что Армения не собирается забывать о Карабахе. Тут он все испортил. Как раз наоборот, армянской стороне ради собственного благополучия и сохранения своей государственности нужно как можно скорее и глубже постараться забыть об азербайджанских землях. Азербайджанская армия в любой момент может заново подкорректировать ситуацию, чтобы помочь армянским реваншистам и пустозвонам очнуться. Но мы все еще надеемся, что излечение оживление разума произойдет без радикальных средств реанимации.