Али Асадов выразил соболезнования вице-президенту Турции

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил письмо с соболезнованиями вице-президенту Турецкой Республики Фуату Октаю.

Как сообщили Day.Az в Кабинете Министров, премьер-министр А.Асадов выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате взрыва, произошедшего на шахте в турецкой провинции Бартын.