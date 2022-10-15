https://news.day.az/politics/1503657.html Али Асадов выразил соболезнования вице-президенту Турции
Али Асадов выразил соболезнования вице-президенту Турции
Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил письмо с соболезнованиями вице-президенту Турецкой Республики Фуату Октаю.
Как сообщили Day.Az в Кабинете Министров, премьер-министр А.Асадов выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате взрыва, произошедшего на шахте в турецкой провинции Бартын.
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