Проармянского лжеца Пегова посадят в тюрьму?

Вот и настал тот день, когда называющий себя военкором блогер Семен Пегов оказался перед перспективой получить большие неприятности на свою голову. Много лет этот провокатор развлекался в зонах конфликтов, поставляя агитпропу не соответствующую действительности информацию, распространяя клевету и выдавая плоды собственной нездоровой фантазии за реалии.

В роли главного "злодея" в постах WarGonzo долгое время выступал Азербайджана. И эти "комиксы" потреблялась российскими и армянскими ресурсами с большим удовольствием. Несмотря на то, что Пегов регулярно позорился и не раз был разоблачен. Сомнительная слава развратила Сему окончательно, и он стал забываться. Да настолько, что начал плевать на российские законы так же, как на азербайджанские. Он решил, что ему все можно, потому что он весь такой из себя симпатичный. А оказалось, что это не так.

Как сообщают российские СМИ, Семой Пеговым заинтересовался Роскомнадзор. Заявление с требованием проверить творчество этого, с позволения сказать, военкора подписано лично начальником генштаба. Повод - критика минобороны и его решений в ходе СВО. Сколько продлится проверка, неизвестно. Но если состав преступления соберется, а вина установится, Пегов может не отделаться штрафом, а отправится в колонию на три года, сообщают СМИ.

Сема, конечно же, не замедлил ответить и выразить большое удивление, что на него обиделся генштаб. Это на него, такого симпатичного и патриотичного! Но самая интересная фраза в его излияниях "Мы не хвалим и не ругаем никого за деньги. Нашу позицию, впрочем, как и наше молчание купить нельзя". Думается, после этих слов не один представитель армянской диаспоры России включил в голове калькулятор, подсчитывая, сколько потрачено на грязную пропаганду устами Семы Пегова.