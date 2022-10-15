Зарубежные эксперты стали свидетелями армянского вандализма в Ходжавенде - ФОТО
15 октября делегация в составе иностранных экспертов, представителей НПО посетила освобожденное от армянской оккупации село Эдилли Ходжавендского района.
Как передает в субботу Day.Az, в делегацию вошли представители НПО из Чехии, Словакии, Польши, Финляндии, Сербии, Румынии, Турции и Эстонии, парламентов этих стран.
Делегация посетила территорию, где обнаружено массовое захоронение. Была предоставлена подробная информация о захоронении.
Напомним, что в массовом захоронении на территории села обнаружены останки 12 человек. Фрагменты одежды на останках и найденные предметы свидетельствуют о том, что погребенные были военными. В то же время руки и ноги скелетов были перетянуты проволокой. Армения до сих пор не предоставила никакой информации о судьбе до 4000 азербайджанских гражданских лиц и военнопленных, пропавших без вести во время первой Карабахской войны.
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