Нельзя забывать о жестокости армянских солдат по отношению к Азербайджану.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend об этом, сказал в субботу член политической партии "Молодые демократы" и представитель института стратегического партнерства Польши Адриан Пехота, посетивший в составе делегации иностранных представителей массовое захоронение в освобожденном от армянской оккупации селе Эдилли.

"Я глубоко опечален в связи с тем, что здесь произошло. Я также слышал, что некоторые из этих людей были похоронены заживо. Все это противоречит международному праву и конвенциям ООН. Это не должно повториться. То, что произошло 30 лет назад, все еще причиняет боль. Я считаю, что это нечто очень важное для азербайджанского народа", - сказал Адриан Пехота.

По его словам, к сожалению, в Польше есть армяне, которые проводят пропагандистские акции, и необходимо раскрыть настоящую правду.

"Армянская пропаганда должна быть нейтрализована. Я планирую предпринять меры в этом отношении. Я выступлю с лекциями о событиях, которые здесь произошли, в университетах Польши. Покажу фотографии и расскажу то, что увидел собственными глазами, покажу людям в Польше реальность этой войны и жестокость армянских солдат", - добавил Адриан Пехота.