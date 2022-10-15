https://news.day.az/politics/1503683.html Запуская фейки армянские власти хотят успокоить разгневанных граждан - Лейла Абдуллаева
Запуская фейки армянские власти хотят успокоить разгневанных граждан - Лейла Абдуллаева
Распространяя ложную информацию, путем манипуляций власти Армении хотят нейтрализовать существующее в обществе недовольство, и в частности повлиять на разгневанных граждан, потерявших своих детей на войне.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend в субботу, об этом сказала начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя информацию армянских властей в последние дни о том, что якобы в ходе пресечения армянской военной провокации 12-14 сентября текущего года азербайджанская армия потеряла более 400 человек.
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