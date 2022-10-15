Глава молодежной ассоциации Чехии о преступлениях Армении в Карабахе

Посещение этого места - безусловно, душераздирающий момент для меня.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в субботу президент Чешской молодежной ассоциации Радек Смолка, посетивший в составе делегации иностранных представителей территорию массового захоронения в освобожденном от армянской оккупации селе Эдилли Ходжавендского района Азербайджана.

"Когда я увидел эти останки, у меня появилось то же чувство, что и при первом посещении Освенцима", - сказал он.

Смолка добавил, что хотя трагедия уже произошла, ему кажется, что она происходит и сейчас.

"Я не в первый раз в Азербайджане, и всегда, когда возвращаюсь домой, в Чехию, я делюсь реалиями страны", - сказал глава молодежной ассоциации.

По его словам, в Чехии отчасти знают о реалиях, армянская пропаганда не так сильна, но все же достоверная информация о стране должна распространяться.

"Было бы очень хорошо, если бы больше людей из моей страны могли приехать и увидеть, что здесь произошло, и лучше понять реалии конфликта", - сказал Смолка.