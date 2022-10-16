Последнее предупреждение Президента Ильхама Алиева: Эммануэль Макрон Армении не поможет

Автор: Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в Астане. Это была речь одного из ярчайших политиков современности, имеющего колоссальные личные заслуги в плане реализации глобальных, имеющих значение для всего мира, транспортных и энергетических проектов.

Это была речь блестящего стратега и тактика, Верховного Главнокомандующего, имя которого на века будет связано с исторической победой Азербайджана в 44-дневной войне, добытой вопреки планам и сопротивлению ведущих мировых держав. Эту речь, я уверен, внимательно будут изучать в Вашингтоне, Париже, Москве, Брюсселе и в Ереване. Потому, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев давно и всем доказал, что его слова никогда не расходятся с делом.

И в этом смысле считаю уместным вспомнить состоявшийся недавно саммит "Европейский политический союз" в Праге, где глава нашего государства был одной из самых почитаемых и уважаемых персон. Руководители самых разных европейских государств тянулись к общению с Президентом Азербайджана, который обладает блестящей коммуникабельностью, невероятной способностью располагать к себе всех собеседников.

Поразительное наблюдение-Президент Франции Эммануэль Макрон, примкнувший к Президентам Азербайджана, Турции, премьер-министрам Венгрии и Армении, смотрелся откровенно серо на фоне главы нашего государства. Тому есть множество объяснений. Одним из которых является то, что Ильхам Алиев является продолжателем дела и сыном великого Гейдара Алиева. Совершенно очевидно, что Алиевы- одна из величайших политических династий современности!

Это многое объясняет. Как уже имевшие место и будущие исторические победы нашей страны, так и откровенно мстительного и жалкого характера действия главы французского государства, на которые в своей речи указал Президент Азербайджана. По сути, это была политическая экзекуция французского президента, действующего в угоду личным капризам и амбициям, а не во благо страны, которую он возглавляет.

Эммануэль Макрон просто не понял смысла жеста доброй воли со стороны Азербайджана, согласившегося на участие в четырехсторонней встрече, состоявшейся в Праге. Совершенно же очевидно, что официальный Баку вполне устраивал и трехсторонний формат данных встреч, по итогам которым принимались решения, отвечающие государственным интересам Азербайджана и признаваемые Арменией, как очередное дипломатическое фиаско.

Именно с позиции сильного, способного отстаивать свою правоту государства Азербайджан дал согласие на участие Макрона в пражской встрече. В ходе которой ему и его подопечному премьер-министру Армении Николу Пашиняна не удалось добиться положительного для себя результата. В частности, была отвергнута попытка отправки гражданской миссии Евросоюза на азербайджанский участок границы с Арменией. Да и вообще, фактор присутствия Макрона на четырехсторонней встрече в Праге имел нулевую эффективность для Парижа и Еревана.

После чего мы все увидели пример бессильной и жалкой мести со стороны нынешнего президента Франции. Он перешел все мыслимые и немыслимые политико-дипломатические и морально-нравственные "красные линии", озвучив совершенно лживые заявления в интервью для Nouvelle d'arménie. В частности, он назвал всем миром признанную территорию Азербайджана, а временно оккупированные РА наши земли всегда считались таковыми, "спорной территорией".

То есть, в угаре мелкой мести за поражение в ходе четырехсторонней встречи в Праге, Макрон решил "не видеть" официальной позиции своего государства. Мы ведь не раз слышали заявления о том, что Франция признает территориальную целостность Азербайджана. Теперь получается одно из двух- либо солгал Эммануэль Макрон, или все эти десятилетия лгали представители официального Парижа. Вот, куда завел ситуацию действующий глава французского государства!

Он "забыл" про 4 резолюции ООН. Он обвинил Азербайджан в "оккупации" своих же земель. Он "не увидел" того, что мы использовали право на самооборону. Он просто спутал должность президента Франции со статусом армянского пропагандиста средней руки. Видя все это, понимаешь неслучайность того, что посол Франции в нашей стране до сих пор не посетил освобожденную Шушу. Такова, судя по всему, установка из Парижа.

И именно потому Президент Азербайджана Ильхам Алиев жестко и четко подчеркнул, что официальный Баку больше не видит никакой возможности при таком отношении французского правительства для Франции играть какую-либо роль в деле нормализации азербайджано-армянских отношений. По сути, президенту Франции указали на дверь. И так справедливо и жестко отстаивать интересы своего государства может только политик мирового масштаба.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев является именно таким политиком. Он добился капитуляции Армении на поле боя и за столом переговоров. Он вынудил Никола Пашиняна подписать трехстороннюю Декларацию от 10 ноября 2020 года. И он справедливо требует ее неукоснительного соблюдения. "Мы пока проявляем терпение, но оно тоже небезгранично", подчеркнул Президент Азербайджана и Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев. Это было четкое послание руководству Армении, сказанное в присутствии глав государств СНГ. И всем предельно понятен смысл данного предупреждения. Ибо, оно озвучено политическим деятелем мирового масштаба, слова которого не расходятся с делом.