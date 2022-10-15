https://news.day.az/politics/1503741.html Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили текущую ситуацию в регионе
Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили текущую ситуацию в регионе
В субботу состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдуллахианом.
Как сообщили Day.Az в субботу в пресс-службе МИД Азербайджана, в продолжение встречи лидеров двух государств, состоявшейся в Астане, министры обменялись мнениями по ряду вопросов, в том числе по актуальным темам двусторонней повестки дня.
Стороны также обсудили текущую ситуацию в регионе.
В ходе телефонного разговора были обсуждены сотрудничество в рамках международных организаций, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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