Истерика карабахского "Козодоева": и "Шеф" тут не поможет

Автор: Акпер Гасанов

"Шеф, все пропало, всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!", причитал агент-перевозчик контрабанды Геша Козодоев, оказавшись перед лицом главаря банды. Его физиономию, всю в слезах, прикрыл шапкой напарник Лелик. Который, замечу, не раз мотивировал Козодоева посредством тумаков и затрещин. Это был эпизод из кинокомедии "Бриллиантовая рука". Но сюжет из жизни, как это не раз бывало, оказался куда забавнее.

В роли Геши Козодоева выступил давний карабахский сепаратист Давид Бабаян. Я лично с ним встречался, будучи в Армении. Прекрасно помню, что уже тогда, а речь идет о событиях 15-летней давности, Бабаян откровенно раздражал ереванских политиков. Они пинали его, как футбольный мяч, пресекая его провокационные реплики, когда он начинал их озвучивать в присутствии делегации из Азербайджана и иных стран.

Нет, не таким способом, каким Лелик останавливал истеричный плач Козодоева, но вид Бабаян тогда имел жалкий и униженный. Теперь же, все для него и иных карабахских сепаратистов изменилось в худшую сторону, причем в разы. Азербайджан одержал историческую победу в 44-дневной войне, вернув практически все ранее оккупированные Арменией территории. И никакой "Шеф" Армении и карабахским сепаратистам не помог.

Уже тогда стало понятно, что Азербайджан способен достигать всех поставленных целей, несмотря на препятствия, чинимые мировым армянством и странам-членам Минской группы ОБСЕ, которая почти три десятка лет прилагала усилия не для установления справедливого, отвечающего нормам международного права и резолюциям ООН мира, а сохранению выгодного Еревану статуса-ква.

Разгром был впечатляющим- военным и политическим. Армянская армия перестала существовать, как сила, способная обеспечивать безопасность РА и, тем более, карабахских сепаратистов. А политико-дипломатический разгром РА продолжился и после победы на поле боя. В том числе по итогам третьей и четвертой встреч президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при участии председателя Совета Европейского союза Шарля Мишеля.

Напомню, что по итогам третьей такой встречи Ш.Мишель признал территориальную целостность нашей страны, включая и Ханкенди, который является частью Карабахского экономического района. Позже, по итогам четвертой встречи в Брюсселе, вовсе не было упоминания темы Карабаха, а также и упоминания Минской Группы ОБСЕ. Уже тогда истерика карабахских сепаратистов стала очень напоминать козодоевскую.

Но, у них еще теплилась надежда на то, что Франция, в лице ее президента Эммануэля Макрона, как-то сумеет исправить ситуацию в ходе четырехсторонней встречи в Праге. Надежды эти лопнули, как мыльный пузырь. Президент Азербайджана Ильхам Алиев легко переиграл армяно-французский дуэт. А теперь, после скандальных и лживых высказываний Макрона, главой нашего государства и вовсе была указана неуместность присутствия Франции в качестве участника процесса урегулирования азербайджано-армянских переговоров.

И Макрону ничего иного не останется, кроме сетования на свои ошибки. Тоже самое можно сказать и про министра Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна, которая также сделала откровенно лживые заявления о сути и итогах армяно-азербайджанского конфликта. Бесполезной будет и очередная анти-азербайджанская резолюция Сената Франции,

В конце концов, бессмысленным оказался и визит в США самого Давида Бабаяна. Он там с кем-то встречался, кому-то жал и тряс конечность, кому-то залядывал в глаза, выпрашивая помощь. Но, все эти заходы на прием к "Шефам" карабахских сепаратистов и РА никак не повлияли и не повлияют на способность Азербайджана продвигать свою повестку.

И понимание этой данности уже привело к истерике Бабаяна. Он решил посетовать сразу на весь демократический мир. Мол, если этот мир рассматривает "арцах" как часть Азербайджана, то и на нем будет поставлено клеймо. О, как! Трепещите, демократы со всего мира- вами недоволен карабахский сепаратист! Согласитесь, большего маразма в словах и поступках и представить себе нельзя.

Потому, что в реальности совершенно неуместно употреблять слово "если", говоря о территориальной целостности Азербайджана. Потому, что "арцах" присутствует только во влажных мечтах карабахских сепаратистов. Потому, что это на Армении и карабахских сепаратистах уже нет свободного места для нового клейма за все преступления против Азербайджана. Так что, сколько бы не закатывал истерику карабахский Козодоев, все будет так, как решили в Азербайджане.