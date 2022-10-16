Генсек ООН выразил соболезнования Турции

Организация Объединенных Наций (ООН) выразила соболезнования Турции в связи с погибшими в результате аварии на шахте в Бартыне.

Как сообщает Day.Az  со ссылкой на CNN Turk, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую скорбь в связи с аварией в Амасре.

Пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик заявил, что Гутерриш выражает соболезнования семьям погибших.

"Генеральный секретарь выражает соболезнования правительству и народу Турецкой Республики, желает выздоровления раненым".