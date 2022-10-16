https://news.day.az/politics/1503796.html Генсек ООН выразил соболезнования Турции
Генсек ООН выразил соболезнования Турции
Организация Объединенных Наций (ООН) выразила соболезнования Турции в связи с погибшими в результате аварии на шахте в Бартыне.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на CNN Turk, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую скорбь в связи с аварией в Амасре.
Пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик заявил, что Гутерриш выражает соболезнования семьям погибших.
"Генеральный секретарь выражает соболезнования правительству и народу Турецкой Республики, желает выздоровления раненым".
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