Армянский пропагандист Тигран Кеосаян в одночасье лишился своего детища.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, муж не менее одиозной армянской пропагандистки Маргариты Симоньян потерял авторский проект "Кофе с молоком" из-за одного коллеги. То и дело сверкающий в кадре голубоглазый Даниил Грачев умудрился подорвать доверие зрителей.

Известны случаи, когда он регулярно публиковал провокационные данные и сомнительные цифры, а позже и вовсе явил свою истинную позицию, обнажив свои реальные взгляды в социальных сетях.

Скомпрометированному Кеосаяну ничего не оставалось сделать, как спешно прикрыть передачу и сделать всё, чтобы аудитория забыла о её существовании.

О том тёмном пятне на своей биографии Кеосаян предпочитает не вспоминать. Не поддерживает он, судя по всему, отношения и с Грачёвым: последний пропал из поля зрения аудитории насовсем. Лишь однажды муж Симоньян сознался: что его детище так и не обрело популярность.

"В 2015-2016 году я закрыл свой проект "Кофе с молоком". На тот момент концентрированная ненависть, активно множащаяся в общественном поле, начала меня пугать. Всю эту ненависть нужно же было как-то сдерживать", - признался сам Кеосаян в эфире "Эмпатия Манучи" на YouTube.