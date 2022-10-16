Колоссальная нищета и разруха, автохлам на дорогах

Российский видеоблогер Илья Варламов показал репортаж об Армении, где рассказал своим подписчикам о колоссальной нищете и разрухе в современной Армении.

"С распадом СССР Армения оказалась в определенной изоляции. Денег нет, нищета и под нужды для перевозки пассажиров начали использовать всё что найдут", - рассказывает блогер.

Варламов показал в своём репортаже брошенные и пустые советские дома, универмаги, заводы, которые тянутся вереницей вдоль всей трассы, напоминая о прошлом.

"Маралик - это один из поселков на трассе из Еревана в Гюмри. Два крупных города, нормальной дороги нет. И что поражает, пока ты едешь - это колоссальная нищета и разруха. Обочины дороги завалены ржавым хламом: это ржавые машины, которые никто не убирает, заброшенные заводы, какие-то цеха, заброшенные дома с выбитыми окнами, ну и в данном случае универмаг. Дальше пройти и будут ещё и ещё заброшенные здания.

Очень хорошо чувствуется бедность в сегодняшней Армении и по машинам. Каких-то хороших машин практически нету. Если в Ереване ещё можно увидеть дорогие иномарки, то в регионах это в основном советский автохлам, который вообще непонятно как ездит", - поражается увиденным видеоблогер.