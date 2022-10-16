https://news.day.az/politics/1503839.html В Армении уничтожаются азербайджанские кладбища - ВИДЕО
В Армении уничтожаются азербайджанские кладбища - ВИДЕО
Могилы азербайджанцев, расположенные вблизи Ханкенди, были разрушены армянами.
Как сообщает в воскресенье Day.Az, кадры с разрушениями распространены в социальных сетях.
На кадрах видно, что грузовик подъезжает к могилам и разрушает надгробия , что является примером очередного зверства армян.
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