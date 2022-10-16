В Армении уничтожаются азербайджанские кладбища

Могилы азербайджанцев, расположенные вблизи Ханкенди, были разрушены армянами.

Как сообщает в воскресенье Day.Az, кадры с разрушениями распространены в социальных сетях.

На кадрах видно, что грузовик подъезжает к могилам и разрушает надгробия , что является примером очередного зверства армян.