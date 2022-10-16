https://news.day.az/politics/1503853.html Эрдоган поблагодарил Азербайджан за солидарность с турецким народом
Эрдоган поблагодарил Азербайджан за солидарность с турецким народом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился постом о лидерах государств, которые выразили свои соболезнования после взрыва на шахте в районе Амасра города Бартын, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".
В своем посте в социальной сети президент Эрдоган написал: "Я хотел бы выразить благодарность от имени турецкого народа лидерам и народам государств за их искреннюю солидарность, за то, что они разделили нашу боль, которую мы пережили в Бартыне".
В своем послании президент Эрдоган использовал флаги стран и международных организаций, которые выразили соболезнования турецкому народу в связи с трагедией в Амасре.
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