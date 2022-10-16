Проармянская позиция Франции стала причиной провала Минской группы

Доцент Гисенского университета, немецкий ученый Михаэль Райнхард Гесс написал открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, где аргументированно подверг критике его провокационные заявления об Азербайджане в интервью телеканалу "France 2" от 14 октября.

Как сообщает Day.Az, немецкий ученый разместил открытое письмо на своей странице в Facebook.

"Я не являюсь гражданином Франции, Армении или Азербайджана, не имею этнической принадлежности ни к одному из народов, проживающих в этих странах. Однако как исследователь, автор нескольких книг и статей о конфликте между Арменией и Азербайджаном, посчитал важным написать Вам небольшое открытое письмо. Я не согласен с тем, что президент Франции назвал свои заявление о конфликте в интервью своим личным мнением, считаю эти заявления официальной позицией Франции. Потому что, с одной стороны, вы описываете Францию ​​как "посредника", а с другой стороны, восторженно, с большим волнением и действенно подчёркиваете, что Франция продолжит поддерживать Армению в этом конфликте. Я не понимаю, как может какое-либо государство или политик становиться на сторону одной из участниц конфликта, когда они должны быть нейтральными, будучи "посредником"?", - задается вопросом ученый.

Он также считает, что Франция неспособна соблюдать нейтралитет и наличие таких государств в составе межгосударственных политических организаций (таких как Минская группа), выполняющих посредническую миссию с 1992 года, является одной из причин провала урегулирования конфликта дипломатическим путём.

Михаэль Райнхард Гесс подчеркнул, что бывшая Нагорно-Карабахская автономная область всегда была частью Азербайджана.

"Стоит напомнить Э. Макрону о резолюции, принятой Советом Безопасности ООН при участии Франции в 1993 году о немедленном и безоговорочном выводе вооруженных сил Армении со всех оккупированных территорий. Президенту Франции необходимо обратить внимание на претензии сепаратистов в провинции Нормандия, ввиду ее близости к Великобритании", - предупредил он.

В открытом письме немецкий ученый напоминает факты армянской агрессии, начавшейся в 1991 году, о массовых убийствах, совершенных армянскими вооруженными группировками, включая Ходжалинский Геноцид.

Как наиболее опасный момент выступления Э. Макрона немецкий ученый характеризует упоминание о так называемом "армянском геноциде", произошедшем в начале прошлого века.

Предполагая, что сказанное в интервью президентом Франции было связано с его стремлением наладить хорошие отношения с армянским лобби, Михаэль Райнхард Гесс призывает его прислушаться и ко второй стороне, советуя не смешивать роль посредника и арбитра.