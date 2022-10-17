Азербайджан-Центральная Азия: развивающееся сотрудничество в рамках новых реалий

В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья Первого заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Фуада Мухтарлы о недавнем визите Президента Ильхама Алиева в страны Центральной Азии

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Многовекторный внешнеполитический курс Азербайджана приносит свои плоды с каждым визитом Президента Ильхама Алиева в стратегически расположенные богатые энергоресурсами страны Центральной Азии.

Поскольку официальный Баку наращивает усилия по предоставлению свободы действий в центральноазиатском регионе, визит главы государства в Кыргызстан на этой неделе войдет в историю как очень продуктивный, призванный быстро развить и укрепить центральноазиатское измерение внешнеполитического курса Баку.

Государственный визит, с одной стороны, будет бесспорно способствовать сближению двух народов, с другой - обогатит коллективные усилия тюркских народов по устранению разногласий между ними, обозначившихся с распадом СССР.

Азербайджан и Кыргызстан подписали Декларацию о стратегическом партнерстве шесть месяцев назад в ходе визита в Баку Президента Садыра Жапарова, и этот документ уже поднял отношения на качественно новый уровень. В Бишкеке два лидера отметили успешную реализацию декларации, пообещав увенчать межгосударственные контакты дальнейшим углублением всесторонних связей. Многое из того, что стороны обозначили полгода назад, сегодня уже трансформируется в реальную политику.

Обращаясь к представителям СМИ, Президент Азербайджана добавил, что он и его кыргызский коллега подробно обсудили широкий спектр вопросов взаимодействия в сферах культуры, экономики, транспорта, образования и высоких технологий.

Президент Ильхам Алиев, в частности, подчеркнул, что два азербайджанских спутника - "Azersky" и "Azerspace-1" уже предоставляют услуги кыргызским партнерам, и в ходе визита были определены дальнейшие пути развития сотрудничества в этой сфере.

Президент Азербайджана далее подчеркнул, что строительство и эксплуатация новой железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Каспий увеличит товарооборот и снизит транспортные расходы.

Двухдневный визит Президента Ильхама Алиева в Бишкек начался 11 октября. 13 октября глава государства прибыл в еще одну центральноазиатскую страну - Казахстан для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и провел встречи один на один с другими руководителями. 14 октября Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Астане. Учитывая, что большинство лидеров представляют государства, близкие к региону, встречи Президента Ильхама Алиева неизбежно будут продуктивными для углубления всесторонних связей с государствами региона и укрепления влияния Азербайджана как на региональном, так и на глобальном уровнях.

Встречи, обсуждения, уточнение позиций по различным вопросам, укрепление взаимопонимания, установление новых контактов для выдвижения взаимовыгодных тем являются одними из проверенных временем важнейших внешнеполитических задач государства. Эта традиционная балансирующая политика Азербайджана выгодна, поскольку она отвечает интересам всех акторов и их национальным интересам. Внешнеполитическая команда главы государства руководствуется национальными интересами страны, поэтому ее параметры остаются стабильными, сбалансированными, предсказуемыми и независимыми от конъюнктуры. Цели внешней политики Азербайджана представляют собой сочетание политических и экономических интересов и проявляются в заявлениях Президента Ильхама Алиева, его визитах и ​​повседневных делах.

Интенсификация центральноазиатского измерения политики Азербайджана связана с геополитическими изменениями, разворачивающимися в более широком регионе. В различных экспертных сообществах возлагаются большие надежды на то, что в ближайшие годы общая картина претерпит неузнаваемые изменения. Умножение центральноазиатского измерения также является следствием геополитических потрясений на континенте, продолжающейся войны в Украине, углубляющегося энергетического кризиса без света в конце туннеля, нарушения традиционных логистических маршрутов и т.д. С реструктуризацией логистической сети в новых условиях выстраиваются и отношения по линии Азербайджан-Центральная Азия и увеличивается присутствие в них энергетической и транзитной составляющей.

Азербайджан традиционно имеет самые длительные и прочные связи с Казахстаном и Узбекистаном среди стран Центральной Азии. Но в последнее время их быстро вытеснили контакты между Баку и Бишкеком, и личная встреча Президента Кыргызстана с Президентом Азербайджана в бишкекском аэропорту является барометром заинтересованности официального Бишкека в расцветающем сотрудничестве с Баку.

Тем для обсуждения между странами более чем достаточно, а апрельский визит Президента Кыргызстана в Баку прощупал почву и выявил живой интерес Азербайджана к восстановлению старых связей, существовавших когда-то благодаря нахождению в составе СССР. В апреле официальный Баку и Бишкек подписали ряд документов, в том числе Декларацию о стратегическом партнерстве, а также меморандум о создании межгосударственного совета, и этот визит азербайджанского лидера призван вывести отношения на желаемый сторонами уровень а также их национальные интересы.

Формирование договорной базы продолжилось в Бишкеке 11 октября подписанием ряда важных документов. Сначала было подписано межправительственное соглашение о создании Азербайджано-Кыргызского фонда развития. Фонд в размере 25 миллионов долларов был создан для содействия экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Кыргызстаном, модернизации и развития экономических связей и эффективного использования имеющихся возможностей.

Азербайджан и Узбекистан планируют создать аналогичный инвестиционный фонд с уставным капиталом в 500 миллионов долларов для инвестирования в совместные проекты. Центральноазиатское измерение Азербайджана стало особенно актуальным в свете развития экономических отношений и политических контактов между Баку и странами региона на фоне продолжающихся изменений в более широком регионе, что требует сверки часов для поиска и обеспечения взаимной поддержки, когда это необходимо.

В этом отношении ведущую роль играют Азербайджан и некоторые ведущие центральноазиатские лидеры, которые постепенно осознают эту насущную необходимость, поскольку масштабные изменения обещают вскоре переконфигурировать весь регион вместе с титаническими глобальными изменениями. Члены тюркского альянса настроены активизировать сотрудничество, чтобы занять достойное место в завтрашнем мире, который обещает быть совершенно другим, чем сегодняшний.

Возглавляемые альянсом тюркских народов, они все вместе должны взять на себя бремя и сыграть ведущую роль в совместном и индивидуальном продвижении вперед, чтобы приблизить долгожданную важнейшую цель, к достижению которой альянс стремится. Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, а теперь и Кыргызстан являются активными партнерами Баку в политическом диалоге в рамках тюркского сотрудничества, и Турция должна сыграть решающую роль в этом отношении, и усилия Реджепа Тайипа Эрдогана свидетельствуют о реализации эти цели.

Азербайджан является важным звеном, соединяющим западный полюс тюркского союза - Азербайджан и Турцию - с восточным, где важную роль играют основные партнеры нашей страны в Центральной Азии. Будучи средним звеном между этими полюсами, Азербайджан должен активно взаимодействовать со всеми государствами, и это взаимодействие служит интересам всех внешних стейкхолдеров, которые понимают, что от этого сотрудничества зависят судьбы ряда важных проектов, делающих регион экономически привлекательным для инвесторов.