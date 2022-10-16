Живучая азербайджанофобия: что доказал опрос Armenia Today?

Автор: Акпер Гасанов

Президент Армении Ваагн Хачатурян заявил, что решения по вопросу Карабаха не будут удовлетворять желаниям армянской стороны, поскольку изменилась геополитическая и региональная обстановка. "Действительно, трудные времена. Сейчас все вошло в решающий этап. Это касается существования Республики Армения и решения вопроса Карабаха. И от нас требуется реализм, чтобы мы смогли принять правильные решения", - сказал Хачатурян.

По его словам, принятие решения будет трудным. "В большинстве случаев они не будут удовлетворять нашим желаниям, но не потому, что мы отказываемся от наших желаний, а потому, что изменилась геополитическая и региональная обстановка, и мы не можем не оценивать это. Все меняется очень быстро", - отметил президент Армении.

Это не первое такого рода заявление. Ранее глава комиссии парламента Армении по внешним связям, депутат от провластной фракции "Гражданский договор" Эдуард Агаджанян в интервью изданию Factor TV посетовал на то, что "прискорбно изменились объективные реалии". По сути, нет большой разницы между заявлениями Ваагна Хачатуряна и Эдуарда Агаджаняна.

Также напомню, что еще один член фракции "Гражданский договор" Виген Хачатрян также сетовал на грустные дл РА новые реалии. Он вспомнил, что Россия не раз заявляла о признании территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, говорила о том, что Карабах-это Азербайджан. "То есть один из наших союзников дает понять, чтобы мы не надеялись на него при обсуждениях статуса Карабаха вне Азербайджана", сетовал В. Хачатрян.

Признавать ошибочность своей политики, а тем более констатировать очевидную стратегическую верность политики Азербайджана, никто из этих персонажей не спешит. Собственно, даже премьер-министр Армении Никол Пашинян вынужденно идет на попятную. Мы все прекрасно помним его провокационные заявления, сделавшие 44-дневную войну неизбежной. Только разгром армянской армии вынудил Пашиняна подписать трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года.

При этом, и позже были провокационные действия с армянской стороны, вынудившие Азербайджан проводить операцию "Возмездие" и иные отрезвляющие действия. Да и сейчас официальный Ереван пытается заручиться поддержкой кого угодно, но особенно Франции, дабы не выполнять все взятые на себя обязательства. Официальный Баку, устами Президента Азербайджана Ильхама Алиева, открыто указал на ошибочность и безнадежность таких планов официального Еревана.

При этом, нужно понимать главное- армянское общество не готово к миру с Азербайджаном и Турцией. Вот и корреспондент Armenia Today провел уличный опрос с целью выяснить, как граждане РА относятся к возможному подписанию с Баку мирного договора и каким им видится в этом контексте будущее "арцаха". Сразу замечу провокационность вопроса.

Совершенно же очевидно, что никакого "арцаха" не было, нет и не будет. Есть территории Азербайджана, которые были освобождены от армянской оккупации в результате 44-дневной войны. Так что, рассуждать о будущем Карабаха можно только в контексте его признания частью нашей страны. Но, Armenia Today пошло привычным путем мелкой и примитивной провокации.

В любом случае, большинство респондентов высказались против заключения мирного договора, выразив сомнения в том, что это принесет в регион долгожданный мир и заявив о невозможности мирного сосуществования с азербайджанцами и турками. "Невозможно представить Карабах в составе Азербайджана. С азербайджанцами и турками невозможно жить, я сама родом из Карабаха и считаю это невозможным", - отметила одна из опрошенных.

Другие опрошенные отвечали в том же духе. И этому есть объяснение. Ведь, несколько поколений армян воспитывались в ненависти к туркам и азербайджанцам. Оттуда- многочисленные теракты в отношении турецких и азербайджанских политиков, дипломатов, мирных жителей. Оттуда- Геноцид против мирного азербайджанского населения в Ходжалы. Оттуда- бесконечные территориальные претензии к Турции и Азербайджану.

Оттуда же нежелание принять новые реалии среди большинства армян. Мы же помним фразу второго президента РА Роберта Кочаряна о "генетической несовместимости армян и азербайджанцев". Он не просто так ее озвучил. Это был ответ на запрос армянского общества. И опрос Armenia Today подтвердил, что никуда все это не испарилось. Что бы не заявляли руководители Армении.