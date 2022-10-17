Армянский террор оборвал заветную мечту Адавята Ахундова

Не сумев что-либо противопоставить Азербайджанской армии на поле боя, Армения в ходе Отечественной войны принялась бомбить гражданские объекты, взяв на прицел ни в чем не повинных мирных жителей. В течение 44 дней армянскими вооруженными формированиями только по Тертерскому району было выпущено 16 тысяч 277 пушечных, танковых и артиллерийских снарядов, 21 запрещенная ракета, в результате чего погибли 16 мирных жителей, 63 человека получили ранения. Значительный ущерб был нанесен инфраструктуре района, жилым домам, социальным объектам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, одной из жертв армянского террора в Тертерском районе стал житель поселка Нарлы Ахундов Адавят Захид оглу. Он погиб 14 октября 2020 года во дворе своего дома в ходе очередной атаки Тертера армянскими вооруженными формированиями.

Вынужденный переселенец из села Умудлу - Адавят Ахундов мечтал вернуться в родное село с детьми и внуками, но армянский террор не позволил воплотиться в жизнь его заветной мечте.

Супруга покойного - Нязакят Велиева сообщила региональному корреспонденту АЗЕРТАДЖ, что в день происшествия Адавят находился дома один. "Мы с детьми были в Баку. Нам позвонили и сказали, что Адавят ранен и помещен в Бардинскую больницу. К нашему приезду он уже скончался. Снаряд попал в дом соседа, Адавят получил тяжелое осколочное ранение. Армянский террор унес много жизней, столько детей осиротели, овдовели жены. Эти раны будут кровоточить долго..."

В Тертере восстановлены разрушенные дома, социальные объекты, хозяйства. Однако полностью стереть следы армянского террора невозможно - ведь горе утраты невосполнимо.