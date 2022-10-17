https://news.day.az/politics/1503897.html Кадры села Минбашилы, подвергшегося армянскому вандализму в период оккупации - ФОТО
Кадры села Минбашилы, подвергшегося армянскому вандализму в период оккупации - ФОТО
Село Минбашилы Джебраильского района расположено в равнинной местности. Основным занятием населения было животноводство.
Село было оккупировано вооруженными силами Армении в 1993 году. Во время оккупации армянские вандалы разрушили село и превратили его в руины.
23 октября 2020 года доблестная Азербайджанская армия, нанесшая сокрушительный удар врагу в Отечественной войне, освободила село от оккупации.
Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет кадры села Минбашилы, подвергшегося армянскому вандализму в период оккупации.
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