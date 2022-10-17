Село Минбашилы Джебраильского района расположено в равнинной местности. Основным занятием населения было животноводство.

Село было оккупировано вооруженными силами Армении в 1993 году. Во время оккупации армянские вандалы разрушили село и превратили его в руины.

23 октября 2020 года доблестная Азербайджанская армия, нанесшая сокрушительный удар врагу в Отечественной войне, освободила село от оккупации.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет кадры села Минбашилы, подвергшегося армянскому вандализму в период оккупации.