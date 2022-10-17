Как был освобожден от армянской оккупации город Физули

Источник: Агентство международной информации Trend

Сегодня вторая годовщина освобождения города Физули от оккупации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в результате контрнаступательной операции азербайджанской армии, начавшейся 27 сентября 2020 года, от армянской оккупации 17 октября 2020 года был освобожден город Физули.

С начала боев и до 17 октября 2020 года в результате успешных операций азербайджанской армии были освобождены несколько сел Физулинского района.

Об освобождении города Физули 17 октября сообщил в своем обращении к народу Верховный главнокомандующий ВС, Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства объявил об освобождении от оккупации в тот же день также сел Гочахмедли, Джуварлы, Пирахмедли, Мусабейли, Чимен, Ишыглы и Дедели Физулинского района.

За город Физули шли ожесточенные бои. Сломив сопротивление противника, азербайджанская армия вынудила его отступить. В ходе Физулинской операции было уничтожено значительное количество живой силы и техники армянской армии.

В Азербайджане была впоследствии учреждена медаль "За освобождение Физули".

Распоряжением Президента Ильхама Алиева военнослужащие, проявившие доблесть в ходе боевых операций за освобождение от оккупации Физулинского района, были награждены медалью "За освобождение Физули".

Съемочная группа Trend TV посетила освобожденный от оккупации город Физули и побеседовала с военнослужащими, участвовавшими в освобождении города.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет вниманию читателей этот видеорепортаж.