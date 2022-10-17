Минобороны Азербайджана опровергло армянский фейк

Распространенная армянской стороной информация о якобы обстреле 16 октября подразделениями азербайджанской армии подразделений армянской армии не отражает действительность и является ложной.

Об этом сообщили в понедельник Day.Az в минобороны Азербайджана.

"Мы категорически опровергаем распространенную информацию", - говорится в сообщении ведомства.