https://news.day.az/politics/1503971.html Минобороны Азербайджана опровергло армянский фейк
Минобороны Азербайджана опровергло армянский фейк
Распространенная армянской стороной информация о якобы обстреле 16 октября подразделениями азербайджанской армии подразделений армянской армии не отражает действительность и является ложной.
Об этом сообщили в понедельник Day.Az в минобороны Азербайджана.
"Мы категорически опровергаем распространенную информацию", - говорится в сообщении ведомства.
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