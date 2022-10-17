Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы поделился в Твиттере публикацией в связи со 2-й годовщиной террора в Гяндже.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Во 2-ю годовщину ракетного обстрела Гянджи и мирных жителей Арменией мы отправляемся в Гянджу, чтобы почтить память шехидов. Мы не забыли и не позволим забыть террор в Гяндже".