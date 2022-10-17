https://news.day.az/politics/1503976.html Мы не забыли и не позволим забыть террор в Гяндже - посол Джахит Багчы
Мы не забыли и не позволим забыть террор в Гяндже - посол Джахит Багчы
Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы поделился в Твиттере публикацией в связи со 2-й годовщиной террора в Гяндже.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Во 2-ю годовщину ракетного обстрела Гянджи и мирных жителей Арменией мы отправляемся в Гянджу, чтобы почтить память шехидов. Мы не забыли и не позволим забыть террор в Гяндже".
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