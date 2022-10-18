Руководство Армении готовит свой народ к тяжелым уступкам

Автор: Лейла Таривердиева

Решения по вопросу Карабаха не будут удовлетворять желаниям армянской стороны, потому что изменилась геополитическая и региональная обстановка. Такое признание сделал перед журналистами президент Армении Ваагн Хачатурян. Трудные времена настали, сказал армянский президент, решающие.

Да, Армения действительно вышла на решающий этап, потому что от того, какие решения она примет в ближайшее время, зависит судьба самой армянской государственности, вопрос существования Республики Армения. Настало время, когда армянам следует думать о судьбе своей собственной страны, а не о чужих территориях. Находясь на грани потери государственности, все прочие вопросы должны уйти на задний план. А вопрос Карабаха вообще должен исчезнуть из повестки, потому что именно он будет в дальнейшем влиять на то, сохранится ли Армения как государство или пойдет ко дну. И если соседям не хочется достичь таки дна, они должны осознать реалии, о которых попытался сказать им президент.

В Армении президент фигура фактически номинальная, он не определяет политику, не принимает решений. Поэтому Хачатурян в отличие от Никола Пашиняна может говорить правду и не бояться, что завтра толпы с искаженными от злобы лицами придут к его резиденции. Однако он все же глава государства, а тот факт, что после поражения в войне большая часть населения все равно отдала голоса Пашиняну, говорит о том, что правда Хачатуряна в стране в определенной степени востребована. Президент дал понять, что подписывать договор с Азербайджаном все равно придется, и нужно приготовиться к тому, что проармянских пунктов в нем не будет.

Вместе с тем, оправдываясь, президент Хачатурян говорит, что решения по Карабаху не будут удовлетворять желаниям армян, "но не потому, что мы отказываемся от наших желаний, а потому, что изменилась геополитическая и региональная обстановка". Это очень токсичная фраза, она говорит о том, что если завтра геополитика вновь сделает вираж, соседи снова начнут искать пути расширения ареала обитания за счет Азербайджана. Так, к сожалению, запрограммировано мышление армянского общества. Внесение изменений в эту программу - очень тяжелый и долгий процесс, но для того, чтобы получить будущее, Армении придется его начать и подписать мирный договор, в котором не будет никаких лазеек для нее. Чтобы дожить до нормальной жизни, армянам придется сломать многие устоявшиеся стереотипы.

"От нас требуется реализм, чтобы мы смогли принять правильные решения", - сказал армянам их президент. Правильно, реализм это то, чего всегда не доставало нашим соседям. Сегодняшние реалии диктуют прекратить упорствовать и примириться с условиями Баку. Азербайджанская сторона, несмотря на все, что натворили соседи, предложила условия, не унижающие поверженного врага, не втаптывающие его в грязь. Уже одно это - огромная уступка с нашей стороны.

Но уступка не может быть односторонней. Что может уступить Азербайджану Армения после поражения в войне и завершения конфликта? У нее не осталось на руках никаких козырей. Уступать что-либо предметно в вопросе Карабаха она уже не в состоянии. Правда, она может уступить Азербайджану его исторические земли, незаконно переданные армянам в прошлом веке. Но никто от Еревана этого не требует. Единственное, что можно считать уступкой, это отказ от притязаний на азербайджанские земли и признание нашей территориальной целостности. Готовы ли армяне к этому? В данном случае мы говорим не об официальном Ереване, не о государстве, а об армянской общественности, которая уже два года как не позволяет Пашиняну сделать правильный шаг.