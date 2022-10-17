"Симоньян и Кеосаян - это же первые предатели, как вообще им можно доверять?"

Российский журналист армянского происхождения Вадим Арутюнов подвёрг жёсткой критике армянских пропагандистов Маргариту Симоньян и Тиграна Кеосаяна, сообщает Day.Az.

"За Симоньян мне стыдно...Она и армянка, а не только гражданка России. Что касается Кеосаяна, то он такой же журналист, как я исландский лётчик. Какой он журналист? Он безвкусный, неудавшийся режиссёр, который ничего особого толком и не снял. Мне кажется его папе действительно было бы стыдно за своего сына.

Если завтра в Кремль войдёт какой-либо другой президент с другими политическими взглядами, то эти же Симоньян, Кеосаян и прочие станут рвать за других. Это же первые предатели. Как вообще им можно верить и доверять? Прислушиваться надо к тем, кто говорят правду...", - отметил он.