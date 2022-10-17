Азербайджанцы мира выступили с заявлением в связи с армянским террором в Гяндже

Азербайджанские диаспорские организации, действующие в зарубежных странах, выступили с заявлением в связи со второй годовщиной бомбардировок Арменией Гянджи, Барды, Тертера, Нафталана и других городов Азербайджана в период 44-дневной войны, начавшейся 27 сентября 2020 года. Заявление адресовано главам государств и правительств различных стран, депутатам парламентов, международным организациям и их местным представительствам.

Об этом сообщили в понедельник Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана.

"Мы, азербайджанцы, проживающие в зарубежных странах, отдаем дань памяти погибших в результате бомбардировок 27 сентября - 10 ноября 2020 года армянскими вооруженными силами азербайджанских городов, осуждаем преступления против человечности и мира, c чувством сожаления заявляем, что виновники этих кровавых преступлений все еще не привлечены к ответственности.

Хотелось бы отметить, что начавшиеся с 1988 года территориальные притязания и военная агрессия Армении против Азербайджана привели к произошедшей в 1992-1994 годах Первой Карабахской войне. В итоге около 1 миллиона мирных граждан - азербайджанцев, в том числе 250 тысяч изгнанных из Армении, вынуждены были покинуть свои дома, десятки тысяч убиты, совершено одно из самых кровавых преступлений ХХ века - Ходжалинский геноцид, сотни азербайджанских городов, поселков и сел стерты с лица земли, оккупированные территории заминированы.

К сожалению, крупные государства и международные организации не оказали на Армению серьезного давления с тем, чтобы остановить оккупацию азербайджанских земель. Несмотря на то, что Азербайджанская Республика, на протяжении почти 30 лет оставаясь приверженной мирному процессу и соглашению о прекращении огня, стремилась к мирному урегулированию конфликта, Армения, тем не менее, отказалась выполнить резолюции ООН номер 822, 853, 874 и 884 о незамедлительном освобождении оккупированных территорий Азербайджана.

В ответ на провокации Армении на линии соприкосновения войск Вторая Карабахская война, начавшаяся 27 сентября 2020 года и продолжавшаяся 44 дня, положила конец оккупации азербайджанских земель. Выполнив военно-политическим путем резолюции ООН, азербайджанское государство освободило оккупированные территории.

Армянские вооруженные силы, грубо нарушив во время войны нормы и принципы международного права, Женевские конвенции 1949 года и Дополнительные протоколы к ним, избрали в качестве мишени города Нафталан, Барда, Тертер, Мингячевир и Евлах, а также второй по величине город Азербайджана Гянджу, расположенные в десятках километров от зоны конфликта и линии фронта, объекты гражданской инфраструктуры - жилые дома, больницы, медицинские пункты, здания школ, детские сады, административные здания государственных структур, территории хозяйственного назначения в Геранбойском, Агджабединском, Бейляганском, Габалинском, Абшеронском и Хызинском районах, подвергнув их обстрелу из различных видов вооружения, в том числе тяжелой артиллерии, баллистическими ракетами, фосфорными и кассетными бомбами, совершили военные преступления против человечности. В итоге в результате армянской военной агрессии 27 сентября - 10 ноября 2020 года погибли 93 гражданских лица, включая 12 детей и 27 женщин, 454 человека получили ранения, жилым зданиям, культурно-историческим и религиозным памятникам, транспортным средствам и объектам гражданской инфраструктуры был причинен огромный ущерб. Поскольку при организации этих атак армянские вооруженные силы, прежде всего, преследовали цель лишить жизни как можно больше людей, территории городов и районов с компактным проживанием гражданских лиц обстреливались, в частности, в ночные часы. Несмотря на все это, военно-политическое руководство Азербайджанской Республики, оставаясь приверженным нормам международного права и принципам гуманизма, не стало обстреливать гражданское население, продолжало военные операции лишь на оккупированных территориях Азербайджана.

К сожалению, хотя мы неоднократно обращались к мировой общественности, международным организациям с призывом выявить и наказать лиц, виновных в совершении преступлений против гражданского населения Азербайджана во время Второй Карабахской войны, тем не менее, направленным против мира и человечности деяниям военно-политического руководства Армении, которое, грубо нарушив нормы международного гуманитарного права, участвовало в многочисленных военных преступлениях, все еще не дана международная правовая оценка. Несмотря на то, что после совершения данных преступлений прошло два года, международные организации ничего не предприняли для расследования отмеченных фактов.

Еще раз доводя эти факты до внимания ООН, Европейского союза, Совета Европы и их структур, других полномочных международных и региональных организаций, азербайджанцы мира решительно заявляют, что для предотвращения совершения Арменией очередных подобных преступных деяний международной общественности необходимо адекватно отреагировать на эти военные преступления, зачинщики данных преступлений должны быть привлечены к ответственности. Мы призываем к принятию в правовой плоскости безотлагательных мер, связанных с привлечением к ответственности лиц, виновных в совершении в различное время на этнической почве преступлений против мира и человечности", - говорится в заявлении.

Отметим, что азербайджанские диаспорские организации как во время Второй Карабахской войны, так и в послевоенное время обращались с заявлениями к главам государств и правительств, депутатам парламентов, международным организациям и их местным представительствам в связи с военными преступлениями и провокациями Армении, в том числе в связи с невыдачей Арменией минных карт, провокациями 12-14 сентября 2022 года и обнаружением массовых захоронений в Эдилли, с призывами к даче международной правовой оценки действиям военно-политического руководства Армении.