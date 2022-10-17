https://news.day.az/politics/1504018.html Генпрокуратура Азербайджана распространила заявление в связи с годовщиной ракетной атаки армян на Гянджу
Генпрокуратура Азербайджана распространила заявление в связи с годовщиной ракетной атаки армян на Гянджу
Генпрокуратура Азербайджана распространила заявление в связи с годовщиной ракетной атаки армян на Гянджу, сообщает в понедельник Day.Az.
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