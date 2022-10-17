Омбудсмен выступила с призывом в связи с разрушенными армянами могилами азербайджанцев

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева выступила с призывом в связи с разрушенными армянами могилами азербайджанцев.

Как сообщили Day.Az в Аппарате омбудсмена, в социальных сетях распространилось очередное видео, в котором запечатлены последствия политики этнической ненависти, которую военно-политическое руководство Армении на протяжении многих лет формировало в отношении азербайджанцев:

"Как видно, армяне совершали вандализм в отношении надгробных памятников, принадлежащих азербайджанцам, похороненным в городе Ханкенди в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Эти действия совершались намеренно и на почве ненависти. Учитывая то, что шаги Армении, направленные на формирование неверного представления об Азербайджане на международном уровне в последнее время приобрели более широкий размах, призываем международные организации и мировое сообщество не оставаться равнодушными к таким случаям вандализма, для обеспечения справедливого мира и безопасности в регионе не допускать совершения провокационных действий, разжигающих национальную и религиозную вражду, принимать меры для того, чтобы Армения не проводила политику ненависти".