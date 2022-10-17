https://news.day.az/politics/1504024.html Джейхун Байрамов участвует в заседании глав МИД стран ОТГ - ФОТО
Джейхун Байрамов участвует в заседании глав МИД стран ОТГ - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов участвует в заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркоязычных государств (ОТГ).
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в официальном аккаунте МИД Азербайджана в Twitter.
"Общая история, общий язык, общая идентичность и культура являются основой для более глубоких связей и солидарности между тюркоязычными странами", - говорится в публикации.
Также отмечается, что, наряду с другими приоритетными вопросами, повестка заседания включает в себя вопросы подготовки к саммиту ОТГ, который состоится 11 ноября 2022 года в Самарканде.
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