https://news.day.az/politics/1504041.html Азербайджан еще больше укрепит Организацию тюркских государств - Джейхун Байрамов
Азербайджан еще больше укрепит Организацию тюркских государств - Джейхун Байрамов
Азербайджан еще больше укрепит Организацию тюркских государств.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в публикации главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Twitter.
"Рад участию в заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств в Стамбуле. Признателен министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу за гостеприимство. Азербайджан как член-учредитель Организации тюркских государств будет поддерживать и еще больше укреплять организацию!"- говорится в публикации.
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