Азербайджан еще больше укрепит Организацию тюркских государств.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в публикации главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Twitter.

"Рад участию в заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств в Стамбуле. Признателен министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу за гостеприимство. Азербайджан как член-учредитель Организации тюркских государств будет поддерживать и еще больше укреплять организацию!"- говорится в публикации.