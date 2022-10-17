Иностранные дипломаты почтили память погибших при ракетных обстрелах Арменией Гянджи

Сегодня руководители дипломатических представительств, аккредитованных в Азербайджане, посетили в Гяндже мемориальный комплекс в память о гражданах, погибших в результате ракетных атак ВС Армении на город во время 44-дневной войны.

Как сообщает в понедельник Day.Az, дипломаты возложили цветы к мемориальному комплексу и почтили память погибших.

Отметим, что сегодня исполняется два года со времени пятой ракетной атаки ВС Армении на Гянджу, второй по величине город Азербайджана, в результате которой погибли 15 человек, 79 получили ранения.