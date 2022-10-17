https://news.day.az/politics/1504045.html Иностранные дипломаты почтили память погибших при ракетных обстрелах Арменией Гянджи - ФОТО
Иностранные дипломаты почтили память погибших при ракетных обстрелах Арменией Гянджи - ФОТО
Сегодня руководители дипломатических представительств, аккредитованных в Азербайджане, посетили в Гяндже мемориальный комплекс в память о гражданах, погибших в результате ракетных атак ВС Армении на город во время 44-дневной войны.
Как сообщает в понедельник Day.Az, дипломаты возложили цветы к мемориальному комплексу и почтили память погибших.
Отметим, что сегодня исполняется два года со времени пятой ракетной атаки ВС Армении на Гянджу, второй по величине город Азербайджана, в результате которой погибли 15 человек, 79 получили ранения.
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