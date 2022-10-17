https://news.day.az/politics/1504115.html Завершились учения с участием спецназа ВМС Азербайджана и Турции - ФОТО - ВИДЕО
Завершились учения с участием спецназа ВМС Азербайджана и Турции - ФОТО - ВИДЕО
Завершились совместные учения подразделений подводного нападения и подводной обороны морских батальонов специального назначения ВМС Азербайджана и подразделений специального назначения ВМС Турции, проходившие на военно-морской базе Аксаз города Мармарис (Турция), сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
На учениях подразделения специального назначения братских стран выполнили задачи по отработке наземной и морской тактик, поиску и уничтожению неразорвавшихся боеприпасов и морских мин.
Все поставленные на совместных учениях задачи были успешно выполнены.
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